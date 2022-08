U.S.-Aktien geben nach frühem Aufwärtstrend wieder nach

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach einer kräftigen Aufwärtsbewegung zu Beginn der Sitzung haben die Aktien am Montag im Laufe des Handelstages wieder an Boden verloren. Die wichtigsten Durchschnitte haben sich deutlich von ihren Höchstständen entfernt und verharren nun in der Nähe der unveränderten Linie. Zurzeit liegen die großen Durchschnitte leicht im Plus. Der Dow liegt 35,53 Punkte oder 0,1 Prozent höher… Hier weiterlesen