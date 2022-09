U.S. Aktien bewegen sich überwiegend höher und setzen die Erholungsrallye der letzten Woche fort

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte haben am Montag im Vormittagshandel überwiegend zugelegt und damit die bemerkenswerte Erholung der vergangenen Woche fortgesetzt. Die wichtigsten Durchschnitte bewegen sich alle das vierte Mal in Folge nach oben. In den letzten Handelstagen erreichten die wichtigsten Durchschnitte neue Höchststände für die Sitzung. Der Dow liegt 321,01 Punkte oder 1,0 Prozent höher bei 32.472,72, der Nasdaq… Hier weiterlesen