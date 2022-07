U.S.-Aktien: Schwache Entwicklung sorgt für Bedenken!

Nach der schwachen Entwicklung am vergangenen Freitag könnten die Aktienmärkte im frühen Handel am Montag unter Druck geraten. Die Futures auf die wichtigsten Indizes deuten derzeit auf eine niedrigere Eröffnung der Märkte hin, wobei der S&P 500-Future um 0,6 Prozent fällt. Covid-Sorgen Aufgeflammte Covid-Sorgen könnten die Märkte belasten, nachdem in Shanghai der erste Fall der hochinfektiösen BA.5 Omicron-Subvariante gemeldet wurde,… Hier weiterlesen