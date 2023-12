U.C.A. Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Uca als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Uca-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 44,44 und für den RSI25 von 35,71, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Uca-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 26,81 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 27,6 EUR weicht somit um +2,95 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt dieser bei 24,96 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +10,58 Prozent darüber liegt. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Uca eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 16, was bedeutet, dass die Börse 16,76 Euro für jeden Euro Gewinn von Uca zahlt. Dies liegt 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 48 und führt dazu, dass der Titel als unterbewertet eingestuft wird, mit einer Gesamtbewertung als "Gut" auf Grundlage des KGV.