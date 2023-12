UWM Holdings Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "UWM Holdings":

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Uwm-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und 3 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Uwm-Aktie. Im zurückliegenden Monat gab es 0 Gut-, 0 Neutral- und 1 Schlecht-Empfehlung, was kurzfristig zu einer "Schlecht"-Einstufung aus institutioneller Sicht führt. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenratings ergibt, liegt bei 4,15 USD. Dies impliziert ein Abwärtspotenzial von -41,55 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs bei 7,1 USD. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Uwm somit ein "Neutral"-Rating für diesen Aspekt der Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bezüglich der Diskussionsintensität erfährt das Unternehmen jedoch mehr Beachtung als üblich und erhält zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Damit erhält die Uwm-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen häufig eingesetzten Indikator aus der technischen Analyse. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 14,2 Punkten, was bedeutet, dass die Uwm-Aktie überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt, dass Uwm überverkauft ist (Wert: 25,37), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Damit erhält Uwm insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Inzwischen liegt der Kurs der Uwm-Aktie bei 7,1 USD um +27,47 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +29,8 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.