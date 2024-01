UWM Holdings Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die technische Analyse der Uwm-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 5,55 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 7,15 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +28,83 Prozent zum GD200 aufweist, was als "Gut" bewertet wird. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 5,81 USD, was einem Abstand von +23,06 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird der Uwm-Aktie daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Die Einschätzungen von Analysten zeigen, dass die langfristige Einstufung als "Neutral" angesehen wird, basierend auf einer Bewertung von 1 Gut, 1 Neutral und 3 Schlecht-Einstufungen in den letzten zwölf Monaten. Auch die kurzfristige Einschätzung basierend auf den letzten qualifizierten Analysen ist als "Schlecht" eingestuft, da 0 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das mittlere Kursziel für die Uwm-Aktie liegt bei 4,15 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -41,96 Prozent führt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Analysten als "Neutral" für die Aktie.

Die Stimmung und Diskussionen im Internet zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Uwm-Aktie, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis, dass die Uwm-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als überverkauft eingestuft und erhält daher die Bewertung "Gut" für diesen Punkt in der Analyse.

