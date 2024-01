UWM Holdings Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "UWM Holdings":

Auf Basis der gleitenden Durchschnittskurse wird die Uwm derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,59 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (6,68 USD) um +19,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies ist eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 5,95 USD, was einer Abweichung von +12,27 Prozent vom Aktienkurs entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes bei Uwm festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Auf dieser Grundlage erhält Uwm daher ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzungen zeigen, dass von insgesamt 5 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten 1 als "Gut", 1 als "Neutral" und 3 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die qualifizierten Analysen der letzten Monate zeigen 0 positive, 0 neutrale und 1 negative Einstufungen, was zu einer kurzfristigen Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 4,15 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -37,87 Prozent vom letzten Schlusskurs (6,68 USD) fallen könnte. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Positive Themen dominierten in den Diskussionen der letzten Tage, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.