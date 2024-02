UWM Holdings Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Uwm liegt bei 51,52, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 45, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hindeutet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Trendfolgeindikator betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Uwm-Aktie beträgt aktuell 5,8 USD, was deutlich darüber liegt (+18,28 Prozent Abweichung im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 6,86 USD) und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,7 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Die Stimmungslage der Anleger zeigt keine bedeutende Tendenz im letzten Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhielt Uwm in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 6 Bewertungen, wobei die durchschnittliche Einschätzung als "Neutral" eingestuft wird. Die Kursprognose der Analysten liegt bei 4,46 USD, was ein Abwärtspotenzial von -35,01 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs) ergibt und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Uwm daher gemischte Bewertungen, wobei die meisten Kategorien auf "Neutral" eingestuft werden, mit Ausnahme der kurzfristigen technischen Analyse, die zu einer "Gut"-Bewertung führt.