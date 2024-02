UWM Holdings Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "UWM Holdings":

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Uwm in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung führt. Es wurde jedoch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Uwm daher ein schlechtes Rating auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Uwm-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,8 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 6,86 USD lag, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Wenn wir den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen betrachten, sehen wir, dass der letzte Schlusskurs (6,7 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Uwm-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein gutes Rating.

Die Analyse von 6 Analystenbewertungen ergab, dass im Durchschnitt eine neutrale Bewertung für das Wertpapier vorliegt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Uwm, aber anhand der abgegebenen Kursziele könnte die Aktie um -35,01 Prozent fallen, was zu einer schlechten Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Uwm-Aktie deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine neutrale Bewertung erhält. Dies wird auch durch den RSI auf 25-Tage Basis bestätigt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Bewertung für Uwm.