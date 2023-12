UUV Aquabotix Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die aktuelle Analyse der One Click-Aktie zeigt ein neutrales Sentiment und Buzz in Bezug auf die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger. In den letzten 30 Tagen gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wurde über das Unternehmen weder mehr noch weniger diskutiert als üblich, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

In Bezug auf die Dividende weist die One Click-Aktie ein negatives Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was eine negative Differenz von -4,85 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine schlechte Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der One Click-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,01 AUD lag. Der aktuelle Schlusskurs von 0,012 AUD liegt um 20 Prozent darüber, was zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist einen positiven Trend auf und führt zu einer insgesamt guten Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der One Click-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 66, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 53,85, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der One Click-Aktie daher ein neutrales Rating auf Basis des Sentiments, der Dividende, der technischen Analyse und des Relative Strength Index.