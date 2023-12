UUUM Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft genutzt, um einzuschätzen, ob ein Aktienwert "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Uuum betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 85,71 Punkten, was darauf hinweist, dass Uuum momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Uuum weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine klare Veränderung in den Diskussionen über Uuum. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass Uuum in etwa so häufig diskutiert wird wie üblich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In technischer Hinsicht ist Uuum derzeit -17,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt allerdings -32,59 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Uuum eingestellt waren und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Auf dieser Basis erhält Uuum daher auch eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Uuum in verschiedenen Aspekten unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.