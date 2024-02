UUUM Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die technische Analyse der Uuum-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 601,85 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 377 JPY liegt, was einem Unterschied von -37,36 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (430,02 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs (-12,33 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Uuum-Aktie erhält somit insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Uuum liegt bei 94,74 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist, während der RSI25 bei 72,56 liegt, was ebenfalls auf eine Überkauftheit hinweist. Beide Werte führen zu einer "Schlecht"-Bewertung für den RSI. Insgesamt erhält die Uuum-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine vermehrte Anzahl positiver Meinungen in den letzten Wochen, jedoch überwiegend negative Themen in den vergangenen Tagen. Aufgrund dieser gemischten Signale wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Zusammenfassung wird die Uuum-Aktie auf Basis der technischen Analyse, Anlegerstimmung und Internetkommunikation insgesamt als "Neutral" eingestuft.