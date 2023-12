UUUM Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Aktie des Unternehmens Uuum handelt derzeit bei 439 JPY, was einem Rückgang von 14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -32,34 Prozent, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnten in den letzten Wochen keine starken positiven oder negativen Ausschläge festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Uuum-Aktie beträgt aktuell 60 über die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch die Anleger haben in den letzten ein bis zwei Tagen weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Uuum diskutiert. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.