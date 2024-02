UUUM Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Uuum wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 94,74 Punkten, was darauf hindeutet, dass Uuum überkauft ist und dementsprechend eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 72,56, was ebenfalls als überkauft eingestuft wird und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI25 bedeutet.

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einsichten. Die Diskussionsintensität zu Uuum ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Uuum.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Uuum wider. In den vergangenen Wochen zeigen sich insgesamt überwiegend positive Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der Schlusskurs der Uuum-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Uuum-Aktie in der technischen Analyse somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.