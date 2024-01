UUUM Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI von Uuum liegt bei 57,14, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 74 für Uuum, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und daher als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Kategorie des RSI daher die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz, also die weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie, zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität bei Uuum die übliche Aktivität im Netz hervorbringt und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Uuum somit als "Neutral"-Wert bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Uuum-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 646,99 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 434 JPY liegt, was einer Abweichung von -32,92 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 507,3 JPY und einem letzten Schlusskurs von 434 JPY eine Abweichung von -14,45 Prozent, wodurch die Uuum-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating erhält. In Summe wird die Uuum-Aktie somit für die einfache Charttechnik ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in Social Media, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Uuum eingestellt waren. Zwei Tage lang drehte sich die Diskussion vor allem um positive Themen, ohne negative Diskussionen zu verzeichnen. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Uuum daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.