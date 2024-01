UUUM Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Uuum in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Uuum-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 57, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine Überkauftheit von Uuum, was zu einer abweichenden "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet, basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen. Die Mehrheit der Themen rund um den Wert waren neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Uuum-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 646,99 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (434 JPY) weicht somit um -32,92 Prozent ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung aufgrund des unter dem gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurses.

Insgesamt ergibt sich somit für die Uuum-Aktie eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der einfachen Charttechnik.