UTour Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Für Utour beträgt das aktuelle KGV 325, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Utour weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Utour mit einer Rendite von -18,72 Prozent mehr als 27 Prozent darunter. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 3,96 Prozent, wobei Utour mit 22,68 Prozent deutlich darunter liegt und daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Dividendenrendite von Utour beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,85 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für Utour beträgt aktuell 8 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 7,44 CNH liegt, was einer Abweichung von -7 Prozent entspricht. Daher erhält Utour in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 7,04 CNH, was über dem letzten Schlusskurs von 7,44 CNH (+5,68 Prozent) liegt. Insgesamt erhält Utour auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.