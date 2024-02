UTour Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Aktienkurs von Utour liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 44,96 Prozent niedriger. Dies deutet auf eine schlechte Performance im Vergleich zur Branche hin, die eine mittlere Rendite von -16,27 Prozent aufweist. Auch in der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt Utour mit einer Rendite von -44,96 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Utour beträgt derzeit 325. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Utour daher weder unter- noch überbewertet.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Utour war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Utour-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 von 25 Tagen weisen auf eine neutrale Einstufung hin.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für Utour basierend auf dem Aktienkursvergleich, den fundamentalen Kennzahlen und dem Anleger-Sentiment.