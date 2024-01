UTour Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Betrachten wir zunächst den 7-Tage-RSI von Utour: Dieser liegt derzeit bei 47,25 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt an, dass Utour weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 53). Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Utour wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum positiv, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Utour-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 7,79 CNH. Dies liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs (7,19 CNH) mit einem Unterschied von -7,7 Prozent, weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 7,2 CNH, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (-0,14 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. In Summe erhält Utour für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Utour liegt bei einem Wert von 325, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Utour weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.