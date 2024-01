UTour Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der eine Aussage darüber trifft, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der Utour-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 23, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 50, was darauf hinweist, dass Utour weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Utour also ein "Gut"-Rating.

Im Bereich der Dividende weist Utour derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (0,85%) darstellt. Somit erhält die Utour-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Utour derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,82 CNH, während der Kurs der Aktie (7,39 CNH) um -5,5 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 7,15 CNH entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +3,36 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Utour-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,71 Prozent erzielt, was 36,36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -3,97 Prozent, wobei Utour aktuell 25,74 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.