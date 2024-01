UTour Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Aktienkurs von Utour verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,71 Prozent, was eine Underperformance von -25,74 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Utour um 36,33 Prozent unter dem Durchschnitt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Utour derzeit leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,85 Prozent, bei einem Wert von 0 Prozent. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten Wochen war keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz über Utour in den sozialen Medien zu beobachten. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Anlegerinteresse.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Utour mit einem Wert von 325,04 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Somit erhält die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Utour aufgrund der Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich, der Dividendenrendite, dem Sentiment und Buzz sowie den fundamentalen Kriterien mit einem "Neutral"-Rating bewertet.