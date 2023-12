UTS Marketing Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Uts Marketing wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 76,07 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 209,77 liegt und darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher erhält sie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Uts Marketing liegt bei 33,33 Punkten auf 7-Tage-Basis, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und bei 52 Punkten auf 25-Tage-Basis, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionen weder übermäßig positiv noch negativ waren und die Frequenz der Beiträge normal war.

Die Anleger haben Uts Marketing in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Stimmung der Anleger erlaubt daher die Einstufung "Neutral", was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.