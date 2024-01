UTS Marketing Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Uts Marketing wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend kann daher die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "neutral" eingestuft werden. Die Gesamtstimmung der Anleger ergibt daher eine "neutral"-Bewertung.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Uts Marketing 10,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für kommerzielle Dienstleistungen & Supplies. Daher ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher eine unrentable Investition und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Uts Marketing beträgt das aktuelle KGV 76, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt ein KGV von 206 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Uts Marketing daher Stand heute unterbewertet und erhält von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche hat Uts Marketing in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,18 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -10,3 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +44,48 Prozent im Branchenvergleich für Uts Marketing. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -5,47 Prozent im letzten Jahr, wobei Uts Marketing 39,65 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.