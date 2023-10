UTOPIA gründet Beratung für Nachhaltigkeit und Kommunikation

München (ots) -Die Utopia GmbH (https://utopia.de/) baut ihre Beratungsleistungen weiter aus. Unter der Marke SAIM (https://saim.de/) führt sie die Beratung von Nachhaltigkeitskommunikation mit Nachhaltigkeitsstrategie zusammen und unterstreicht damit ihren integrierten Ansatz. Künftig erhalten Unternehmen Beratung und Support aus einer Hand - von Wesentlichkeitsanalysen, Klima- und Lieferkettenstrategien und Reporting über Marken- und Kommunikationsstrategien bis hin zu digitalen Nachhaltigkeitskampagnen."Seit der Gründung von UTOPIA verfolgen wir die Mission, für eine nachhaltige Welt zu mobilisieren. Mit SAIM gehen wir diesen Weg konsequent weiter und setzen dort an, wo der Hebel am größten ist - bei den Unternehmen selbst. Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass eine konsistente Nachhaltigkeitsstrategie die Basis für erfolgreiche Kommunikation ist. Deshalb war es nur schlüssig, den Bereich Strategieberatung deutlich auszubauen", erklärt Dr. Meike Gebhard, Geschäftsführerin von UTOPIA und Gründerin von SAIM."Sustainability is our Aim" - branchenübergreifende BeratungsleistungenDer Markenname SAIM setzt sich zusammen aus Sustainability und Aim. Das Ziel der Nachhaltigkeit geht SAIM konsequent integriert an und verbindet profunde Nachhaltigkeitskompetenz mit strategischem Kommunikations-Knowhow und digitaler Content-Expertise. Das Team arbeitet branchenübergreifend und agiert als Impulsgeber, Sparringspartner und Begleiter für Unternehmen, die die Zukunft verantwortungsbewusst gestalten wollen. SAIM steht für ganzheitliche Beratung, die Marken positioniert und Transformation vorantreibt.Expert:innen für Nachhaltigkeit und Kommunikation für Führungsebene akquiriertGeleitet wird das 15-köpfige Team aus Berater:innen und Strateg:innen für Nachhaltigkeit und Kommunikation von Philip Schmitt-Thiel, Fenja Petersen sowie Lotte Schmidt und Philipp Wellbrock. Mit letzteren konnte SAIM zwei Expert:innen im Bereich Nachhaltigkeit, Klimastrategie und Lieferkettenmanagement gewinnen, die zuvor die Strategieberatung bei ClimatePartner leiteten. Mit ihrer jahrelangen Erfahrung verantworten sie die Nachhaltigkeitsberatung bei SAIM.Im Bereich Kommunikation bringt Fenja Petersen ihre Erfahrungen als Leiterin der Unternehmenskommunikation großer Handelsunternehmen und Beraterin für strategische Kommunikation ein. Philip Schmitt-Thiel verstärkt das Leitungsteam als Experte für Markenkommunikation mit langjähriger Führungserfahrung in der Agenturwelt.BiografienLotte Schmidt, Director Sustainability ConsultingLotte ist Expertin für Nachhaltigkeitsstrategie und Lieferketten und arbeitet seit über sechs Jahren in der Strategieberatung. Die Verbindung der Themen nachhaltige Lieferketten, Nachhaltigkeitsstrategie und aktuelle Anforderungen aus Politik und Wirtschaft sind Kern ihrer Arbeit. Sie fokussiert sich insbesondere darauf, mit Kunden methodisch zusammenzuarbeiten und mit ihnen nachhaltige Lösungen zu erarbeiten.Philipp Wellbrock, Director Sustainability ConsultingPhilipp ist Experte für nachhaltige Unternehmensstrategien und Dekarbonisierung. Schwerpunkte seiner Arbeit sind die Modellierung von Transformationspfaden, die Steuerung von Klima- und Nachhaltigkeitszielen sowie die Analyse von Chancen und Risiken. Seit elf Jahren berät er Unternehmen, vom Mittelständler hin zu globalen Industriekonzernen, an der Schnittstelle von strategischer Planung und operativer Umsetzung.Fenja Petersen, Director Strategic CommunicationFenja ist Expertin für strategische Kommunikation. Seit über zehn Jahren berät sie Familien- und Handelsunternehmen und leitet deren Unternehmenskommunikation. Als Kulturwissenschaftlerin bringt sie einen ganzheitlichen Blick mit und verbindet Strategie, Verantwortung und Kommunikation. Ihre Expertise ist überall dort gefragt, wo Unternehmen Horizonte verschieben und neue Möglichkeitsräume erschließen wollen.Philip Schmitt-Thiel, Director Brand CommunicationPhilip ist Experte für Markenkommunikation. Seit über zehn Jahren berät er internationale Marken und Unternehmen in der Umsetzung ihrer Kommunikationsstrategien. Hierbei verantwortet er alle daraus abgeleiteten Kommunikationskonzepte für die entsprechenden Zielgruppen, von der internen Mitarbeiter- und Stakeholder-Kommunikation bis hin zu kanalübergreifenden Werbekampagnen.Über UTOPIADie Utopia GmbH wurde 2007 mit der Mission gegründet, für eine nachhaltige Welt zu mobilisieren. Mit Deutschlands führender Plattform für nachhaltigen Konsum und bewussten Lebensstil gibt utopia.de monatlich rund 10 Millionen Leserinnen und Lesern Information und Inspiration zum nachhaltigen Leben. Die regelmäßig erscheinenden Utopia Studien vermitteln Consumer Insights zum nachhaltigen Lebensstil. Das Unternehmen zählt derzeit 50 Mitarbeiter:innen und ist in Deutschland in München und Hamburg vertreten.SAIM ist die 2023 gegründete Nachhaltigkeitsberatung von UTOPIA. SAIM ist die 2023 gegründete Nachhaltigkeitsberatung von UTOPIA. SAIM berät verantwortungsvolle Unternehmen und Marken in den Bereichen Nachhaltigkeitsstrategie und -kommunikation.