US-Verteidigungsminister betont Einheit mit Partnern nach US-Leaks

RAMSTEIN (dpa-AFX) - US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat nach den online in Umlauf gebrachten Geheimdienstdokumenten eine enge Zusammenarbeit mit den Partnern der USA betont. "Ich nehme dieses Problem sehr ernst und wir werden weiter eng und respektvoll mit unseren hochgeschätzten Verbündeten und Partnern zusammenarbeiten", sagte er am Freitag beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe am US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. Er habe das Thema mit den Verbündeten besprochen und sei von der Solidarität, beeindruckt gewesen. "Wir werden es nicht zulassen, dass irgendetwas unsere Einheit aufbricht."

Hintergrund sind ins Internet gelangte Geheimdokumente zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die auch Details zu angeblichen Spähaktionen der USA gegen Partner enthalten. Ein 21 Jahre alter Militärangehöriger steht im Verdacht, diese in einem geschlossenen Chat-Raum veröffentlicht zu haben. Die Dokumente mit Informationen zu Waffenlieferungen und Einschätzungen zum Kriegsgeschehen kursierten über Wochen im Netz./jon/DP/stw