US-Verteidigungsminister zu Ukraine: Kampf gegen Tyrannei und Chaos

RAMSTEIN/WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sieht in der Unterstützung der Ukraine angesichts des russischen Angriffskriegs einen Kampf gegen "Tyrannei" und "Chaos". "Es geht nicht nur darum, um das Überleben einer umkämpften Demokratie zu kämpfen", sagte Austin am Dienstag nach einer Ukraine-Konferenz auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein. "Es ist ein Kampf, um eine düstere neue Ära des Chaos und der Tyrannei zu verhindern." Es gehe darum, für eine Welt zu kämpfen, in der die Regeln eingehalten würden und Autokraten die Grenzen nicht einfach mit Gewalt neu ziehen können.

Russland führt seit dem 24. Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Der Westen unterstützt Kiew bei der Verteidigung unter anderem mit umfangreichen Waffenlieferungen./nau/DP/stw