US-Verteidigungsminister Austin besucht Lambrecht in Berlin

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - US-Verteidigungsminister Lloyd Austin wird am kommenden Donnerstag zu einem Antrittsbesuch bei Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) nach Berlin kommen. "Ich kann bestätigen, dass wir einen solchen Besuch planen und er am Donnerstag stattfinden wird", sagte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Das ist ein offizieller Antrittsbesuch."

Austin und Lambrecht hatten in der vergangenen Woche miteinander telefoniert und dabei das Treffen, das laut RND-Bericht auf Austins Initiative zustandekommt, vereinbart. Am Tag darauf treffen sich die Verteidigungsminister der westlichen Verbündeten auf dem rheinland-pfälzischen US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein, um über weitere Waffenlieferungen für die Ukraine zu beraten. Das dürfte auch das beherrschende Thema der Begegnung am Donnerstag sein.

Foto: über dts Nachrichtenagentur