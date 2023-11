US-Verteidigungsminister Austin besucht Kiew

KIEW (dpa-AFX) - US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ist zu einem unangekündigten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Geplant seien Gespräche mit der ukrainischen Führung, schrieb Austin am Montag im sozialen Netzwerk X (früher Twitter). Er bringe eine wichtige Botschaft: "Die USA werden der Ukraine weiter beistehen in ihrem Kampf für Freiheit von der russischen Aggression, sowohl jetzt wie in Zukunft."

Schon am Vortag hatte Austin nach Pentagon-Angaben mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Rustem Umjerow telefoniert. Sie bereiteten die kommenden Beratungen der Länder vor, die die Ukraine militärisch unterstützen. Das sogenannte Ramstein-Format tagt am kommenden Mittwoch (22. November) als Video-Konferenz. Mit Austin kam der Oberbefehlshaber der US-Truppen in Europa, General Christopher Cavoli, nach Kiew, wie Botschafterin Bridget Brink mitteilte.

Die Ukraine wehrt seit Februar 2022 eine russische Invasion ab. Dabei hat kein anderes Land der Ukraine mit so großen Waffenlieferungen geholfen wie die USA. Allerdings ist die Fortsetzung der Hilfen im US-Kongress umstritten; die Regierung von Präsident Joe Biden muss um die Freigabe der Mittel kämpfen./fko/DP/ngu