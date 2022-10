US-Versorger für die Langfristanlage gesucht? Diese interessante Aktie aus dem Energiesektor gibt es gerade etwas günstiger!

Wie uns die diesjährigen Börsenturbulenzen wieder einmal zeigen, ist es meiner Ansicht nach besser, an der Börse eher eine langfristige Strategie zu fahren. Denn kurzfristig können starke Kursabschläge den Depotwert sehr schnell in einen negativen Bereich hineinmanövrieren.

Bei der Langfristanlage kann einem das allerdings relativ egal sein. Und zwar deshalb, weil man ja sowieso nicht vorhat, seine Aktien nach kurzer Zeit wieder zu verkaufen. So fällt es dann auch leichter, eine eventuelle Durststrecke einfach auszusitzen.

Unter anderem amerikanische Versorger könnten für eine Langfristanlage bestens geeignet sein. Viele von ihnen weisen nämlich relativ konstante Kursverläufe auf und nicht wenige können auch mit einer soliden Dividendenpolitik glänzen.

So auch der US-Energieversorger Xcel Energy (WKN: 855009), dessen Aktie im Moment mit einem schönen Rabatt angeboten wird. Grund genug, uns diesen Wert in Bezug auf eine längere Haltedauer heute einmal kurz anzuschauen.

Kaufen und zurücklehnen

Aktien von amerikanischen Versorgern geben eigentlich schon seit geraumer Zeit ein eher erfreuliches Bild ab. Nun gut, vielleicht geht es mit ihnen manchmal nicht ganz so rasant nach oben. Doch viele von ihnen können dafür mit einem kontinuierlich aufwärtsstrebenden Kurs punkten.

Auch die Papiere von Xcel Energy gehören hier sicherlich mit dazu. Blickt man zurück auf die letzten zehn Jahre, so haben sie sich mit einem Kursanstieg von 117 % in diesem Zeitraum etwas mehr als verdoppelt. Doch wer als Langfristanleger die Aktie schon 20 Jahre im Depot hat, kann sich bis heute sogar über einen Kursanstieg von 601 % freuen (Stand: 11.10.2022).

Wer hier mit dabei sein möchte, könnte die Xcel-Aktie übrigens derzeit etwas günstiger einsammeln. Denn im Zuge der aktuellen Börsenkorrektur notiert sie mit 60,43 US-Dollar (11.10.2022) knapp 11 % tiefer als noch Anfang Januar.

Liefert solide Dividende

Blickt man auf die Gewinnausschüttung, so legt Xcel Energy eine durchaus aktionärsfreundlich zu nennende Dividendenpolitik an den Tag. Der Energieversorger hat seine Dividendenzahlungen auf vier Termine im Jahr verteilt und die nächste Quartalsausschüttung in Höhe von 0,4875 US-Dollar je Aktie erfolgt bereits am 20.10.2022.

Und wie sah es an dieser Stelle vor zehn Jahren aus? Damals waren es noch 0,27 US-Dollar je Anteilsschein, die alle drei Monate an die Aktionäre ausgezahlt wurden. Für diese Zeitspanne können wir also einen Anstieg der Gewinnbeteiligung um 81 % erkennen.

Es ging hier mit einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 6,09 % zwar etwas gemächlich, dafür aber konstant mit der Dividende nach oben. Aber wie sieht es mit der Dividendenrendite aus? Hier kann man aktuell einen Wert von 3,23 % ermitteln.

Setzt immer mehr auf saubere Energie

In acht Bundesstaaten der USA werden 3,7 Mio. Kunden mit Strom und 2,1 Mio. Verbraucher mit Erdgas von Xcel Energy versorgt. Die Aktie des Versorgers aus Minneapolis kann man zwar sicherlich noch nicht als „grünes Investment“ betrachten, doch der Konzern befindet sich bei der Energiegewinnung in einem radikalen Umbauprozess.

Es werden nämlich immer mehr Kohlekraftwerke geschlossen und es erfolgt ein konsequenter Umstieg auf erneuerbare Energien. Und von Xcel Energy sollen des Weiteren beispielsweise bereits bis zum Jahr 2030 stolze 1,5 Mio. Elektrofahrzeuge mit Strom versorgt werden.

Für Investoren, die sich bei der Langfristanlage auch im Bereich erneuerbare Energien positionieren möchten, könnten die Papiere also eventuell interessant erscheinen. Zudem bewegt sich der Kurs schon seit vielen Jahren langsam nach oben und auch die Dividende ist kontinuierlich angestiegen. Wer jetzt neugierig geworden ist, könnte also durchaus einmal einen genaueren Blick auf die Aktie von Xcel Energy werfen.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

