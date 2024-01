US-Republikaner Haley und DeSantis duellieren sich bei TV-Debatte

DES MOINES/WASHINGTON (dpa-AFX) - Mit harten gegenseitigen Angriffen haben sich die US-Republikaner Nikki Haley und Ron DeSantis kurz vor dem Start der Präsidentschaftsvorwahlen in Szene gesetzt, um zum parteiinternen Spitzenreiter Donald Trump einzuholen. Bei einer Fernsehdebatte der republikanischen Präsidentschaftsanwärter standen Haley und DeSantis am Mittwochabend (Ortszeit) im Bundesstaat Iowa erstmals nur zu zweit auf der Bühne und lieferten sich ein Duell. Die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen und Floridas Gouverneur nutzten fast jede Antwort für eine verbale Attacke gegen den anderen. Trump, den beide mit eher zahmen Angriffen bedachten, blieb der Runde einmal mehr fern - und spulte stattdessen bei einer Solo-Townhall für einen anderen TV-Sender sein übliches Programm ab.

In Iowa steht in der kommenden Woche die erste Vorwahl der Republikaner an. Wer Präsidentschaftskandidat der Partei werden will, muss sich zuerst bei den internen Abstimmungen in den einzelnen Bundesstaaten durchsetzen. Die eigentliche Präsidentenwahl ist schließlich Anfang November. In Umfragen liegt Trump im schrumpfenden Bewerberfeld der Republikaner trotz aller Skandale und juristischen Probleme derzeit mit großem Abstand vorne./jac/DP/zb