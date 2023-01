US-Repräsentantenhaus setzt Abstimmung für einige Stunden aus

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach weiteren ergebnislosen Wahlgängen hat das US-Repräsentantenhaus die Abstimmung über den Vorsitz der Parlamentskammer ausgesetzt. Dafür stimmten die Abgeordneten am Freitagnachmittag (Ortszeit) in Washington. Sie wollten am Abend (Ortszeit/Donnerstag 4.00 Uhr MEZ) erneut zusammenkommen. Zuvor hatte der republikanische Kandidat für den Vorsitz der Parlamentskammer, Kevin McCarthy, eine historische Niederlage erlitten und war in 13 Wahlgängen gescheitert.

McCarthy zeigte sich nun optimistisch, bis zum Abend die fehlenden parteiinternen Gegner auf seine Seite zu ziehen. Am Freitag kam erstmals Bewegung in die Abstimmungen - mehr als ein Dutzend Rebellen gaben ihren Widerstand auf. McCarthy fehlen nun nur noch wenige Stimmen für die erforderliche Mehrheit. Bis der Vorsitz geklärt ist, geht im Repräsentantenhaus gar nichts: Nicht mal die neuen Abgeordneten können vereidigt werden./nau/DP/he