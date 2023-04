US-Präsident Biden heißt Finnland in der Nato willkommen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat Finnland als neues Nato-Mitglied willkommen geheißen. Er sei stolz, Finnland als 31. Mitglied der Nato begrüßen zu können, sagte Biden laut einer schriftlichen Mitteilung des Weißen Hauses. Der Wunsch der Menschen der Welt nach Freiheit und Frieden sei mit dem Beitritt Finnlands zur Nato stärker als je zuvor.

"Heute sind wir vereinter denn je. Und zusammen - gestärkt durch unseren neuesten Alliierten Finnland - werden wir weiterhin die transatlantische Sicherheit erhalten, jeden Zoll des Nato-Territoriums verteidigen und allen Herausforderungen begegnen, die sich uns stellen", sagte Biden mit Blick auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Putin habe gedacht, er könne Europa und die Nato spalten, hieß es: "Er hat sich geirrt."

Er freue sich darauf, auch Schweden so schnell wie möglich in der Nato begrüßen zu können, so Biden. Er ermutige die Türkei und Ungarn, ihren Ratifikationsprozess ohne Verzögerung zu beenden.

Eigentlich wollten die Schweden parallel mit ihren finnischen Nachbarn in die Nato gelangen. Die Türkei stimmt dem schwedischen Nato-Beitritt aber weiterhin nicht zu. Ankara moniert einen aus türkischer Sicht unzureichenden Einsatz gegen "Terrororganisationen" und will Zugeständnisse erzwingen. Budapest stößt sich unter anderem an schwedischen Aussagen zur Rechtsstaatlichkeit in Ungarn. Wann die beiden Länder die Nato-Tür auch für die Schweden aufmachen, ist weiterhin unklar.

Nach einem nicht einmal einjährigen Beitrittsprozess ist Finnland mit einer langen Grenze zu Russland nun das 31. Mitglied des weltgrößten Verteidigungsbündnisses./htg/DP/jha