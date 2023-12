US Physical Therapy Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Us Physical Therapy-Aktie wird derzeit charttechnisch bewertet. Der aktuelle Kurs von 92,39 USD liegt 8,28 Prozent unter dem GD200 (100,73 USD), was als "Schlecht"-Signal angesehen wird. Im Gegensatz dazu steht der GD50 bei 86,79 USD, was einem Abstand von +6,45 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Us Physical Therapy einen Wert von 27 auf, was im Vergleich zur Branche "Gesundheitsdienstleister" (KGV von 96,3) unter dem Durchschnitt liegt und somit als unterbewertet angesehen wird.

Die Analysteneinschätzung für Us Physical Therapy ergibt ein insgesamt positives Bild, da 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 118,67 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 28,44 Prozent entspricht.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz, zeigt sich eine gewöhnliche Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung, was insgesamt zu einer positiven Einschätzung führt. Somit wird Us Physical Therapy insgesamt als "Gut"-Wert bewertet.