US Physical Therapy Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Us Physical Therapy: Analyse zeigt Unterbewertung im Vergleich zur Branche

Die Aktie von Us Physical Therapy wird laut einer fundamentalen Analyse im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 32,79, was einem Abstand von 67 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 98,07 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Auch die Sentiment- und Buzz-Analyse liefert interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis.

In der technischen Analyse zeigt sich ein positiver Trend. Der aktuelle Kurs der Us Physical Therapy liegt mit +10,67 Prozent Entfernung vom GD200 (99,46 USD) im "Gut"-Bereich. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 100,14 USD, was ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" liegt Us Physical Therapy mit einer Rendite von 12,85 Prozent mehr als 1406 Prozent darunter. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4678,05 Prozent. Auch hier liegt Us Physical Therapy mit 4665,21 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.