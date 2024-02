US Physical Therapy Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Us Physical Therapy-Aktie wird von Analysten langfristig als "Gut" eingestuft. Es liegen insgesamt 2 positive Bewertungen vor, während es keine neutralen oder negativen Bewertungen gibt. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 123 USD, was einer potenziellen Performance von 20,58 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Us Physical Therapy-Aktie ist größtenteils positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie auch in diesem Aspekt als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Us Physical Therapy-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,73 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -1,99 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite jedoch um 7,22 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 99,58 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 102,01 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs über diesem Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt wird die Us Physical Therapy-Aktie aufgrund der positiven Analystenmeinungen, der guten Stimmung der Anleger und der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.