US Physical Therapy Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Aktie von Us Physical Therapy wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 118,67 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 20,94 Prozent bedeutet. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende weist Us Physical Therapy derzeit eine Rendite von 1,85 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 90,93 %. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Us Physical Therapy um 5,82 Prozentpunkte höher. Jedoch ist die Rendite der Branche insgesamt höher, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Us Physical Therapy ist insgesamt positiv, wobei in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Analyse der Anleger-Stimmung.