US Physical Therapy Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Dividendenrendite von Us Physical Therapy liegt derzeit bei 1,85 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 89,56 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die Aktienperformance im Vergleich zur "Gesundheitspflege"-Branche hat Us Physical Therapy in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 18,04 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche erzielte in diesem Zeitraum eine mittlere Rendite von 35,98 Prozent, was Us Physical Therapy mit 17,94 Prozent deutlich unterbietet. Auch dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen über Us Physical Therapy gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In den vergangenen zwölf Monaten wurden die Aktien von Us Physical Therapy von Analysten insgesamt mit 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Keine neuen Analystenupdates liegen vor, aber das Kursziel für die Aktie der Us Physical Therapy liegt im Mittel bei 118,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 25,84 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.