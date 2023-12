US Physical Therapy Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Aktienkurs von Us Physical Therapy verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,12 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche durchschnittlich um -17,82 Prozent, was eine outperformance von +14,7 Prozent für Us Physical Therapy bedeutet. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 8,74 Prozent, wobei Us Physical Therapy um 11,86 Prozent darunter lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Us Physical Therapy liegt der 7-Tage-RSI aktuell bei 37,04 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating mit einem Wert von 33,79. Daher erhält Us Physical Therapy auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung für Us Physical Therapy ergibt sich aus den Empfehlungen der Analysten der letzten 12 Monate. Dabei wurden 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen ausgesprochen, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 118,67 USD, was einer 28,44-prozentigen Entwicklung des Aktienkurses entspricht. Auch hier erhält das Unternehmen das Rating "Gut".

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Us Physical Therapy für die Diskussionsintensität die Einschätzung "Neutral", während die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung zeigt und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Us Physical Therapy daher als "Gut"-Wert bewertet.