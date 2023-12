US Physical Therapy Aktie: Jetzt geht’s los!

Us Physical Therapy hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -3,12 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -1,15 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -1,97 Prozent für Us Physical Therapy bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 15,23 Prozent. Us Physical Therapy lag 18,36 Prozent unter diesem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Wer derzeit in die Aktie von Us Physical Therapy investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 1,87 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister einen geringeren Ertrag in Höhe von 87,25 Prozentpunkten erzielen. Somit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht" Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Die Stimmung der Anleger bei Us Physical Therapy in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine weitere Bewertungsfaktor für die Aktie ausgewertet wurden. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was insgesamt zu einer Einschätzung von "Gut" für die Aktie führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen über Us Physical Therapy. Die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Us Physical Therapy bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

