US Physical Therapy Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Us Physical Therapy Aktie wird aus verschiedenen Perspektiven analysiert. In technischer Hinsicht liegt der Kurs von 93,14 USD derzeit 6,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und wird daher kurzfristig als "Gut" eingestuft. Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage -7,51 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet die Us Physical Therapy im Vergleich zur Branche der Gesundheitsdienstleister mit 1,87 Prozent schlechter ab, was einer Unterperformance von 87,23 Prozentpunkten entspricht. Infolgedessen wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die fundamentale Analyse ergibt hingegen eine positive Einschätzung. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,6 ist die Us Physical Therapy Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche deutlich unterbewertet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance der Us Physical Therapy Aktie in den letzten 12 Monaten um -3,12 Prozent lag, was im Vergleich zur Branchendurchschnittsperformance von -1,8 Prozent eine Underperformance von -1,32 Prozent bedeutet. Auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance, da der "Gesundheitspflege"-Sektor eine Rendite von 17,21 Prozent erzielte, während die Us Physical Therapy Aktie 20,34 Prozent darunter lag. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.