US Physical Therapy Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Aktie von Us Physical Therapy wurde in den letzten Monaten anhand mehrerer Faktoren analysiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Diskussionsintensität im Netz, die auf eine eher schwache Aktivität hinweist. Dies führt zu einer Einschätzung von "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Us Physical Therapy.

Ein weiterer Analyseindikator ist der Relative Strength Index (RSI), der aufzeigt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Us Physical Therapy-Aktie beträgt 23, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und somit ein "Gut"-Rating verzeichnet. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Us Physical Therapy-Aktie somit ein "Gut"-Rating anhand der RSI-Analyse.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Us Physical Therapy mit einem Wert von 34,64 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 100,78. Dies führt zu einer Empfehlung von "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.

Die technische Analyse basiert auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, der bei 99,76 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 101,7 USD weicht davon um +1,94 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen eine Überbewertung und führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Us Physical Therapy-Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf der technischen Analyse.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamtbewertung für die Us Physical Therapy-Aktie anhand der verschiedenen Analysemethoden.