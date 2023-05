US-Pharmakonzern Eli Lilly mit Studienerfolg gegen Alzheimer - will Zulassung

INDIANAPOLIS (dpa-AFX) - Der US-Konzern Eli Lilly peilt nach positiven Phase-III-Studiendaten eine Zulassung des Alzheimer-Medikamentenkandidaten Donanemab an. Der Wirkstoff habe das Fortschreiten von kognitiven und funktionalen Beeinträchtigungen bei Patienten mit einer frühen symptomatischen Alzheimer-Erkrankung deutlich verlangsamt, teilte Eli Lilly am Mittwoch mit. Zulassungsanträge sollen weltweit nun schnellstmöglich eingereicht werden, in den USA noch im laufenden zweiten Quartal. Die Aktien legten im vorbörslichen US-Handel um mehr als drei Prozent zu.

Der Antikörper Donanemab zielt im Gehirn der Patienten auf das Eiweiß Amyloid, das sich dort in Form sogenannter Plaques ablagert. Den gleichen Ansatz verfolgt Lecanemab vom US-Konzern Biogen und dem japanischen Partner Eisai, das in den USA im Januar zugelassen wurde und unter dem Markennamen Leqembi vertrieben wird./mis/stk