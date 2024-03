US Nuclear Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

In den letzten Wochen wurde bei Us Nuclear keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Die Auswertung der sozialen Medien ergab keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Beim 7-Tage-RSI beträgt der aktuelle Wert 68,42 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 48,48 Punkten. Zusammengefasst erhält Us Nuclear also auch für den RSI ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von -42,86 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -20 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Medien wurde Us Nuclear in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird also eine "Neutral"-Einstufung für Us Nuclear festgestellt.