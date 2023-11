US Nuclear Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die technische Analyse hat verschiedene Indikatoren, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der für die Us Nuclear-Aktie beträgt aktuell 0,09 USD für den 200-Tages-Durchschnitt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,086 USD auf ähnlichem Niveau (-4,44 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Us Nuclear eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 0,07 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+22,86 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Us Nuclear auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei Us Nuclear ist die Diskussionsintensität durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen erfahren. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung.

Auch die Stimmung auf sozialen Plattformen wurde betrachtet und gemessen, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Us Nuclear ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 35,71 und der RSI25 beträgt 42,86, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.