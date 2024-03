US Nuclear Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab keine wesentlichen Ausschläge in der Kommunikation. Allerdings waren die Anleger in den letzten Tagen verstärkt besorgt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Us Nuclear. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Neutral" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend auch als "Neutral" eingestuft.

Ein wichtiges Instrument in der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt die Kursbewegungen über eine bestimmte Zeitperiode in Relation. Der 7-Tage-RSI für Us Nuclear beträgt derzeit 42,5 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 51,95 an, dass Us Nuclear weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen wurde bei Us Nuclear eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dieser Wandel kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt wird Us Nuclear daher für diese Stufe mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass Us Nuclear mit einem Kurs von 0,044 USD derzeit +10 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -26,67 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" betrachtet.