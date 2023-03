US-Notenbank verändert Zinserwartung für 2023 nicht - 2024 weniger Senkung

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank hat die Projektion für die Zinsentwicklung in diesem Jahr nicht verändert. Ende des Jahres erwartet die Notenbank einen Leitzins von 5,1 Prozent, wie aus den Projektionen hervorgeht, die die Fed am Mittwoch im Anschluss an die Zinsentscheidung veröffentlicht hat. Damit entspricht sie der jüngsten Projektion aus dem Dezember.

Im Jahr 2024 dürfte die Geldpolitik dann gelockert werden, aber nicht so stark wie bisher erwartet. Den Prognosen zufolge zeichnet sich bis Ende 2024 ein Rückgang des Leitzinses auf 4,3 Prozent ab, bisher wurden 4,1 Prozent angedeutet.

Die Prognosen der Fed ergeben sich aus den Erwartungen ihrer hochrangigen Vertreter im geldpolitischen Ausschuss. Zuletzt waren die Prognosen im Dezember veröffentlicht worden. Sie spiegeln einen Durchschnittswert der einzelnen Erwartungen, sind aber keine offizielle Prognose der Notenbank./jkr/jsl/jha/