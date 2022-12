US-Notenbank vor erneuter Zinsanhebung - moderaterer Kurs erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed steht im Kampf gegen die hohe Inflation vor der siebten deutlichen Erhöhung des Leitzinses in diesem Jahr. Die Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) wird am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) bekanntgegeben. Erwartet wird eine Leitzinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte auf eine Spanne von dann 4,25 bis 4,5 Prozent. Die Fed hatte die Zinsen in den vergangenen Monaten in rasantem Tempo erhöht

- zuletzt im November zum vierten Mal in Folge um beachtliche 0,75

Prozentpunkte. Gewöhnlich zieht es die Fed vor, den Leitzins in Schritten von 0,25 Prozentpunkten anzuheben.

Im Anschluss an die Fed-Sitzung wird Notenbankchef Jerome Powell (20.30 Uhr MEZ) die Beweggründe für die Entscheidung erläutern. Powell hatte zuletzt ein zurückhaltenderes Vorgehen und somit kleinere Zinsschritte in Aussicht gestellt. Rückenwind dürften ihm dabei die aktuellen Inflationsdaten geben - denn die hohen Verbraucherpreise hatten sich im November stärker als erwartet abgeschwächt./nau/DP/jha