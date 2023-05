US-Notenbank entscheidet über Leitzins - weitere Anhebung erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed steht im Kampf gegen die hohe Inflation vor der womöglich zehnten Anhebung des Leitzinses in Folge. Die Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) wird am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) bekanntgegeben. Erwartet wird eine Leitzinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von dann 5 bis 5,25 Prozent. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass der jüngste Bankenkollaps - der Zusammenbruch der First Republic Bank - die Entscheider der Fed nicht davon abhalten wird, weiter an der Zinsschraube zu drehen.

Im März hatte die Fed im Schatten der Turbulenzen im Bankensektor den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 4,75 bis 5 Prozent angehoben. Die Fed musste bei ihrer Entscheidung abwägen zwischen der Beruhigung der Sorgen im Bankensektor und dem Kampf gegen die hohen Verbraucherpreise. Im vergangenen Jahr hatte die Fed mehrmals den Leitzins um beachtliche 0,75 Prozentpunkte angehoben, aber das Tempo zuletzt verlangsamt und auf kleinere Zinsschritte gesetzt. Die große Frage ist nun, ob Fed-Chef Jerome Powell eine Zinspause in Aussicht stellen wird./nau/DP/jha