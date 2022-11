US-Notenbank: Wirtschaftswachstum schwächt sich ab - Beige Book

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Wirtschaftswachstum in den USA hat sich laut einem Bericht der US-Notenbank Fed zuletzt abgeschwächt. Die wirtschaftliche Aktivität habe sich kaum verändert oder leicht zugelegt, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht (Beige Book). Im Oktober hatte die Fed noch von einem "bescheidenen" Wirtschaftswachstum gesprochen. Die gestiegenen Zinsen und die hohe Infaltion belasteten die wirtschaftliche Aktivität./jsl/jha/