US-Notenbank vor Erhöhung des Leitzinses - Kleinerer Schritt erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed steht im Kampf gegen die hohe Inflation vor der achten Erhöhung des Leitzinses in Folge. Die Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) wird am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) bekanntgegeben. Erwartet wird eine Leitzinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von dann 4,5 bis 4,75 Prozent.

Die Fed hatte die Zinsen in den vergangenen Monaten in rasantem Tempo erhöht - dabei mehrere Male um beachtliche 0,75 Prozentpunkte. Zuletzt hatte die Zentralbank der größten Volkswirtschaft der Welt einen etwas moderateren Kurs eingeschlagen und den Leitzins im Dezember um 0,5 Prozentpunkte angehoben.

Gewöhnlich zieht es die Fed vor, den Leitzins in Schritten von 0,25 Prozentpunkten anzuheben. Zuletzt war die Inflationsrate in den USA weiter zurückgegangen - ein Anzeichen für erste Erfolge der strengen Geldpolitik. Dies dürfte der Fed Rückenwind geben, nun etwas weniger aggressiv vorzugehen. Ein Ende der Zinserhöhungen dürfte aber vorerst nicht in Sicht sein. "Wir werden den Kurs beibehalten, bis die Aufgabe erledigt ist", hatte Notenbankchef Jerome Powell im Dezember gesagt. Im Anschluss an die Fed-Sitzung wird Powell die Gründe für die Entscheidung erläutern./nau/DP/jha